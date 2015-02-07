Женская сборная по индорхоккею Беларуси на чемпионате мира поборется за 7-ое итоговое место

Выступление женской сборной Беларуси в плей-офф чемпионата мира по индорхоккею складывается не очень удачно. Пробившись в восьмерку сильнейших команд планеты, наша дружина словно попала в черную полосу. Вскоре в борьбе за полуфинал — обиднейшее поражение от австриек по буллитам. Кроме того, потеря одного из главных бомбардиров команды — Юлии Михейчик. Оставшись вне игры, она, кстати, совсем не осталась вне команды — 7 февраля, раз уже не могла быть на площадке физически, постоянно была с подругами по сборной мысленно.

Матч против полек в турнире за пятое, восьмое места стало вторым свиданием сборных по ходу чемпионата. В первом, состоявшимся еще на групповом этапе, соперницы так и не выявили сильнейшего, подписав мир — 3:3. На этот раз команды снова были близки к подобному сценарию. Польки взяли верх 3:2.

Белоруски готовятся сражаться за седьмое итоговое место со сборной Австралии, сообщили в программе «СТВ-спорт».