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Женская сборная Беларуси по индорхоккею обыграла Австрию (7:0) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

06 февраля 2015 14:11
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Новости Германии. Женская сборная Беларуси по индорхоккею продолжает борьбу на чемпионате мира в немецком Лейпциге. 6 февраля наши девушки в последней игре группового этапа разгромили соперниц из Чехии (7:0) и заняли второе место в секстете В.

Через несколько часов им предстоит четвертьфинальный матч против оппоненток из Австрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рита Батура, игрок женской сборной Беларуси по индорхокею:
У нас уже не оставалось никаких вариантов. Мы должны были выходить в  полной боевой готовности, выигрывать. Нас устраивала только победа для дальнейшей успешной турнирной таблицы. Команда собралась и выложилась на 100%.

# Чемпионат мира по индорхоккею # Рита Батура

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