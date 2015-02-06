Женская сборная Беларуси по индорхоккею обыграла Австрию (7:0) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Новости Германии. Женская сборная Беларуси по индорхоккею продолжает борьбу на чемпионате мира в немецком Лейпциге. 6 февраля наши девушки в последней игре группового этапа разгромили соперниц из Чехии (7:0) и заняли второе место в секстете В.

Через несколько часов им предстоит четвертьфинальный матч против оппоненток из Австрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рита Батура, игрок женской сборной Беларуси по индорхокею:

У нас уже не оставалось никаких вариантов. Мы должны были выходить в полной боевой готовности, выигрывать. Нас устраивала только победа для дальнейшей успешной турнирной таблицы. Команда собралась и выложилась на 100%.