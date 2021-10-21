Женская сборная Беларуси по хоккею на траве с победы стартовала в квалификации к Кубку мира

Новости Беларуси. Первые олимпийские очки в Париж завоевала женская сборная Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Первые олимпийские очки в Париж завоевала женская сборная Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В итальянской Пизе стартовала квалификация к Кубку мира по хоккею на траве, который примет в 2022 году Испания и Нидерланды. Восемь команд разыграют единственную путевку на мировой турнир. В стартовом матче белоруски выбили из борьбы россиянок со счетом 7:1.
Отметились хет-триком Дарья Белоусова и дублем Кристина Попкова, также в победу свой вклад внесли Богушевич и Косабуцкая. Участницы играют через стыковые матчи, следующие наши соперники – фавориты – дружина Ирландии. Игра состоится 23 октября. Отметим, что наши девушки дебютировали в квалификации.