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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве с победы стартовала в квалификации к Кубку мира

21 октября 2021 21:03
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Новости Беларуси. Первые олимпийские очки в Париж завоевала женская сборная Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве с победы стартовала в квалификации к Кубку мира-1

В итальянской Пизе стартовала квалификация к Кубку мира по хоккею на траве, который примет в 2022 году Испания и Нидерланды. Восемь команд разыграют единственную путевку на мировой турнир. В стартовом матче белоруски выбили из борьбы россиянок со счетом 7:1.  

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве с победы стартовала в квалификации к Кубку мира-4

Отметились хет-триком Дарья Белоусова и дублем Кристина Попкова, также в победу свой вклад внесли Богушевич и Косабуцкая. Участницы играют через стыковые матчи, следующие наши соперники – фавориты – дружина Ирландии. Игра состоится 23 октября. Отметим, что наши девушки дебютировали в квалификации.  

# Женский хоккей # Дарья Белоусова # Кристина Попкова # Светлана Богушевич # Ульяна Косабуцкая # Фотофакт

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