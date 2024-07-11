Женская сборная Беларуси по футболу проведёт отборочный матч ЧЕ против команды Грузии 12 июля

Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:

Матч для нас будет действительно тяжелый очень. Я так предполагаю, исходя из стратегии турнирной таблицы, сборной Грузии нужна победа в оставшихся двух матчах, чтобы себе зарезервировать второе место. Если они выиграют, то могут и первое место. Я считаю, что мы сыграем достойно. Хотелось бы победы и, скажу так, мы близки по своему состоянию, чтобы добиться победы, но надо будет приложить очень много усилий.

Через несколько дней, 16 июля, белорусская сборная там же, в Тбилиси, проведет заключительный матч группового раунда против аутсайдера, команды Кипра.