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Заседание тренерского совета Белорусской федерации волейбола прошло в Минске

26 февраля 2016 06:40
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Новости Беларуси. В споре рождается истина. В конструктивном диалоге прошло заседание тренерского совета Белорусской федерации волейбола.

Руководство ведомства и наставники, а также руководители клубов обсудили ряд проблемных вопросов, с которыми столкнулись при проведении национального чемпионата. Полемику вызвала система определения сильнейшего, согласно которой «золото» завоюет не тот, кто наберет большее количество очков, а тот, у кого будет больше побед. Кроме того, уделили внимание уровню игры белорусских клубов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Войтехович, директор ОО «Белорусская федерация волейбола»:
На следующий год нам стоит задуматься, как выровнять чемпионат, чтобы было больше команд одного уровня, чтобы непосредственно в каждой игре чувствовался азарт и накал страстей.

Помимо прочего были отмечены заслуги мужской и женской молодежных сборных, которые вышли во второй раунд квалификации. Не обошли вниманием и прогресс национальных дружин, которые впервые выступят в Евролиге.

# Волейбол # Сергей Войтехович

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