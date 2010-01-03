Замминистра спорта и туризма: В олимпийских видах спорта в 2009 году ни один белорус не был уличен в применении допинга

Разговор о спорте в начале олимпийского года с шефом белорусской миссии в Ванкувере Дмитрием Шичко, который является также заместителем министра спорта и туризма.

Закончился 2009 год. А что он принес? Какие результаты он принес белорусскому спорту?

Дмитрий Шичко:

Год был неоднозначным. С одной стороны – самый успешный по количеству завоеванных медалей: 527 медалей. С другой стороны – в олимпийских видах спорта завоевано 12 медалей: сделан шаг назад. Но и они позволили нашей стране сохранить место в 20-ке сильнейших спортивных держав мира.

Если говорить об Олимпиаде, то квалификационные соревнования закончатся в третьей декаде января этого года. Поэтому окончательный итог мы сможем подвести. Мы планируем, что спортивная делегация будет представлена в семи видах спорта – 50-55 спортсменов.

На что мы рассчитываем в этой Олимпиаде?

Дмитрий Шичко:

Спортсмены – люди суеверные, не хотелось бы делать прогнозы. Тем не менее, мы рассчитываем на успешное выступление национальных команд по фристайлу и биатлону.

Как оцениваете подготовку хоккейных дружин?

Дмитрий Шичко:

Отставка тренера за 100 дней до олимпиады – это своеобразный форс-мажор. Спортсмены, которые около 5 лет работали под руководством канадского специалиста, нарабатывали и тактические схемы, и привыкали друг к другу, понимали друг другу. Такая непредвиденная отставка повлияла на психологическое состояние игроков.

Вместе с тем, было принято решение о назначении главным тренером Михаила Захарова. 90% игроков национальной команды – воспитанники школы «Юность». Кроме того, Михаил Михайлович трижды спортивной общественностью признавался лучшим хоккейным тренером страны.

Перед командой две задачи: 1) выйти из квалифиционного отборочного турнира, попасть в 8-ку команд; 2) достичь результата одних из прошедших олимпийских игр.

Как боретесь с допингом?

Дмитрий Шичко:

Проводим профилактические беседы на всех уровнях. Я рад тому, что в олимпийских видах спорта в 2009 году ни один белорусский спортсмен не был уличен в применении запрещенных препаратов. Нашему национальному антидопинговому агентству дана команда проверить практически всех из национальной команды, кто поедет в Ванкувер, получив официальный результат в аккредитованной допинговой лаборатории.