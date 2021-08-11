За время Олимпиады в Токио коронавирусом заразились более 500 участников

За время проведения Олимпиады в Токио подтверждено 511 случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наибольшее число заболевших выявили 5 августа – 31 человек. Всего за время Олимпийских игр было сделано более 650 тысяч тестов на COVID-19. Положительный результат дали только 0,02 % всех исследований.

Несмотря на все меры предосторожности, не обошлось и без неприятных происшествий. Вся сборная Австралии по легкой атлетике в составе 63 человек была помещена на карантин после контакта с зараженным. Спортсмены были недовольны условиями изоляции и даже окрестили карантинный режим «олимпийской тюрьмой».