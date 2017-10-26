Юрий Шевцов: «Меня радует всё, что сейчас происходит в белорусском гандболе»

Новости Беларуси. В клубном гандболе – пауза. Международное окно в календаре рассчитано на игры сборных в квалификации к Чемпионату мира-2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская команда от передряг отбора избавлена. Благодаря выходу на Евро, парни Юрия Шевцова включатся в дележ мест лишь на стадии плей-офф. Тем не менее, белорусские сборники не отдыхают: тренировки, тимбилдинг и проверочный спарринг на повестке дня.

За квалификацию на Чемпионат мира голова у тренерского штаба пока не болит. Это пока определяющие матчи – только будущим летом. Куда ближе другая цель – финальный раунд Чемпионата Европы. До него, по спортивным меркам, всего ничего – 2,5 месяца. Нынешний сбор – первый раунд планомерной подготовки.

На паркете сплошь и рядом знакомые лица, цели просмотреть молодежь и резерв уже не стоит. На нынешнем сборе численный перевес – за игроками столичного СКА, а если добавить еще и тех, кто совсем недавно защищал красно-синие цвета, а нынче отправился на легионерские хлеба... Прогресс армейского клуба, а вместе с ним и своих доморощенных гандболистов, становится очевиден.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:

Меня радует всё, что сейчас происходит в белорусском гандболе. У нас поднялся ажиотаж в чемпионате. Что касается игроков, которые уезжают, я, конечно, доволен. Для меня, как тренера, я вижу, как меняется менталитет игроков, характер. Я уверен, что кто-то еще сам пошел тренироваться.

Один из тех, кто с нового сезона начал новый для себя спортивный и жизненный этап за рубежом, – Артур Карвацкий. Парень со сложным характером очень помог сборной в решающих матчах евроотбора этим летом, а потому вызова в национальную команду не пришлось долго ждать. Сейчас Артур осваивает живописные окрестности озера Балатон и венгерский гандбольный чемпионат. На время снова вернуться в родную стихию для него в удовольствие.

Артур Карвацкий, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Гораздо приятнее, нежели, когда в Беларуси было. Колорит чувствуется, и эмоции совсем другие. Конечно, здорово! Речь родная, как никак.