Юные грации из команды по эстетической гимнастике «Сильфида Golden Kids» в программе «УТРО» на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елизавета Багрова, председатель Комитета по развитию эстетической гимнастики и юные грации из команды по эстетической гимнастике «Сильфида Golden Kids».

Эстетическая гимнастика пришла к нам совершенно недавно и считается, что это – не олимпийский вид спорта.

Елизавета Багрова, председатель Комитета по развитию эстетической гимнастики:

Это новое направление в Беларуси. Существует оно уже где-то пять-шесть лет. Это стилизованные элементы тела, которые выполняются под музыкальное сопровождение. Гимнасты должны показать такие качества, как гибкость, координация, мышечный контроль и динамику.

Это ближе к спортивной гимнастики, художественной, или «микс»?

Елизавета Багрова, председатель Комитета по развитию эстетической гимнастики:

Это «микс» художественной гимнастики и танцев.

Правда ли, что в эстетическую гимнастику берут тех, кто не попал в художественную?

Ольга Скнарина, мама команды:

Сначала были взрослая гимнастика и художественная. Они сразу попадали во взрослую команду в эстетической гимнастики. Это было у них как продолжение. Тогда были не такие строгие правила. Были и мамы выступали, у которых по трое детей. Сейчас гимнастика идёт вперёд и эстетика тоже идёт вперёд. Правила чуть усложняются и тут уже наравне – как художественная, так и эстетическая. Требования у всех возрастают.

Художественная гимнастика достаточно жёсткий вид спорта, где очень много травм. И я, когда выбирала вид спорта для своего ребёнка, мне хотелось, чтобы это было и красиво, чтобы была нагрузка, была какая-то перспектива (турниры, соревнования), но при всём при этом чтобы большой акцент был сделан на здоровье. В эстетической гимнастике развиваются все части тела, вся мышечная группа.