«Юность» переиграла «Гомель» и теперь она в шаге от финала

Новости Беларуси. В отечественной хоккейной Экстралиге после трёхдневной паузы возобновились полуфинальные серии. «Шахтер»и «Неман» переместились из Солигорска в Гродно, а «Гомель» и «Юность» переехали под своды «Чижовка-Арены».

«Юность» с «Гомелем» хлебом не корми — дай сохранить интригу до последнего. После двух поединков на площадке «рысей», победитель в которых определился только в овертайме, команды едва не перенесли эту традицию и на столичную «Чижовка-Арену». Третья встреча между подопечными Александра Андриевского и Михаила Захарова стала самой результативной из всех — ко второму перерыву на табло горели цифры 4:4. При этом минчане по ходу матча уступали гостям две шайбы, но выдали ударную концовку второго периода и превратили третью двадцатиминутку в крайне напряжённое зрелище. Триумфаторами в этой борьбе нервов в итоге стали хоккеисты «Юности». Герой вечера — Игорь Коваленя, который провёл победную шайбу за пять минут до сирены.

Теперь «Юность» отделяет от финала лишь одна виктория, и добыть её Михаил Захаров и компания могут 12 марта. А вот в другой паре интрига потихоньку оживает — «Неман» в пух и прах разнес солигорский «Шахтёр» на родном льду и полон решимости сравнять счёт в серии, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.