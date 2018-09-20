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БАТЭ стартовал с победы в групповом этапе Лиги Европы

20 сентября 2018 20:06
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Новости Беларуси. Начало положено. Борисовский БАТЭ с победы стартует в групповом этапе Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начинали свою евркубковую осень «желто-синие» в Будапеште против «Види». Стартовые минуты одинакаво провели и хозяева, и гости. Но это равновесие на 27-ой минуте нарушил Ессе Туомминен – 1:0. Далее, «синие» стали наседать на ворота Дениса Щербицкого, а вот чемпион Беларуси продолжал ждать своего момента в атаке.  

И парни Алексея Баги дождались. На 85-ой минуте Егор Филипенко сделал счет – 2:0 в пользу БАТЭ. Борисовчане доигрывали встречу в меньшинстве. 

БАТЭ стартовал с победы в групповом этапе Лиги Европы-1

# ФК БАТЭ # Фотофакт

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