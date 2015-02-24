Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015 завершен: Россия победила в медальном зачете, Беларусь стала пятой

Новости Беларуси. Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров в «Раубичах» завершился. На протяжении недели мы следили за состязаниями и радовались победам.

На нынешнем первенстве равных, безусловно, не было россиянам – они и расположились на первой строчке в турнирной таблице. Красивый биатлон показали и наши юные стреляющие лыжники. В копилке белорусов две медали. Но зато какие. Обе – высшей пробы.

Нынешнее первенство открыло для нас восходящую звезду белорусского и, будем надеяться, мирового биатлона Дарью Блашко.

Эстафета недаром считается самой зрелищной и динамичной дисциплиной в программе биатлона. К синтезу «меткость-скорость» стоит прибавить и работу в команде.

На белорусских юниорок высоких ставок делали, но в десятку лучших девушкам все-таки удалось попасть. Наша тройка Анастасии Кунец, Татьяны Трифоновой и Евгении Яковлевой на заключительном этапе расположилась на девятом месте. А вот триумфаторами стали француженки. Россиянки – на втором месте, немки – на третьем.

Лена Арно, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Франция):

Этот чемпионат просто фантастический. Потрясающая организация, мне очень понравилась Беларусь. Здесь так много болельщиков. У вас буквально живут биатлоном. Уже мечтаю снова вернуться сюда.

Наши юниоры попали в пятерку сильнейших в мире. Эстафету по 7,5 километров преодолевали Олег Литвинский, Максим Воробей, Евгений Липай. Четверку парней замыкал Виктор Кривко.

Именно он показал лучший результат в индивидуальной гонке, заняв шестое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Кривко, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Чемпионат прошел. Мы показали, что могли на данный момент. Расслабляться точно не будем, будем работать дальше.

Кстати, первыми на последнем старте чемпиона стали россияне. Команды из Норвегии и Франции заняли вторую и третью строчку соответственно.

Эдуард Латыпов, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Россия):

Мне очень все понравилось, организация на высшем уровне. Я скажу, что в мировом масштабе сделано очень хорошо. В таких сложных погодных условиях смогли сохранить трассу. Сделали все возможное, чтобы у нас были комфортные условия.

По итогам чемпионата Беларусь стала пятой в общекомандном зачете. В нашей копилке две медали. Кстати, обе непростые – золотые.

Анна Соло, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Мне кажется, Беларусь может принимать высшие соревнования, потому что здесь хороший комплекс. Мне нравится. Пока это лучший комплекс, где я была.

Еще один итог первенства – атмосферный. И здесь и спортсмены, и зрители ставят организаторам высший бал.

Кстати, за весь период соревнований «Раубичи» посетили примерно 30 тысяч зрителей.

Максим Иксанов, тренер (Россия):

Я хочу поблагодарить организаторов за такой праздник. Все отлично организовано. Чемпионат прошел на высочайшем уровне, скорости. Организаторы все сделали для этого: подготовили прекрасную трассу, прекрасные стрельбища, трибуны. Сумасшедшая поддержка и очень сильная конкуренция.

Закрытие чемпионата проходило там же, где еще час назад спортивный накал был на пределе.

Теперь юные спортсмены могут выдохнуть, правда, не надолго, ведь в их карьере еще все только начинается.

Следующий юниорский чемпионат пройдет в Румынии.

И уже 24 февраля спортсмены начали разъезжаться и разлетаться по домам. Кто-то из них везет медали, кто-то – надежды, но все – воспоминания и свой кусочек Беларуси.

Саймон Бартко, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Словакия):

Атмосфера очень хорошая. Много людей нас поддерживали. Но больше всего меня впечатлили стадион. Я никогда раньше не выступал на таком большом стадионе. И снег у вас отличный, учитывая температуру. Вообще, мне очень понравилась Беларусь. Я впечатлен и хотел бы выступать на вашем стадионе на других международных соревнованиях.

Анна-Мария Кошнова, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Словакия):

Достаточно большой стадион. Для биатлона это очень хорошо. Мне очень понравилось, что болеть за нас приходило очень много людей. Невероятная атмосфера. Я думаю, что стадион готов принимать соревнования любого уровня, даже самого высокого.