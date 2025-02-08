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Юниорская сборная Беларуси по хоккею завоевала бронзовые награды на «Кубке Будущего»

08 февраля 2025 11:53
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Юниорская сборная Беларуси обыграла команду России, составленную из исполнителей до 17-ти лет в матче «Кубка Будущего» и завоевала бронзовые награды турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни вышли вперед на седьмой минуте, однако спустя считанные секунды гости сравняли. Тем не менее, на первый перерыв отечественная дружина уходила с преимуществом в одну шайбу. Во второй двадцатиминутке белорусы еще раз огорчили своих оппонентов. Заключительная треть осталась безголевой. Как итог – 3:1 в пользу подопечных Степана Пономарева.

# Хоккей

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