«Я очень жду накала борьбы и того, что наши болельщики будут нас поддерживать»: Лидия Морозова о матче Беларусь-США

Новости Беларуси. Минск готовится встретить еще одно значимое международное событие – финальный матч Кубка Федерации. 10 ноября в городской ратуше прошла жеребьевка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В итоге первыми выйдут на корт Александра Саснович и лидер команды США Коко Вандервеге. Отвечая на вопросы журналистов о предстоящем противостоянии, наши спортсменки отметили, что готовы дать бой. Напомним, начнется финальная стадия турнира на корте «Чижовка-Арены» с одиночных встреч завтра в 14:30.

Лидия Морозова, игрок сборной Беларуси по теннису:

Это уже историческое событие для Беларуси, для всего белорусского спорта, поэтому я очень жду накала борьбы и того, что наши болельщики будут нас поддерживать на все сто процентов.