«Я не понимала, что можно делать без спорта». Екатерина Карстен о гребле, тренерской работе и семье

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены за суверенную историю страны смогли 25 раз подняться на наивысшую ступеньку пьедестала летних и зимних Олимпийских игр. Среди них есть и те, кто смог повторить свой успех. Академическая гребля долгое время отождествлялась у нас с медалеемким видом спорта, с крепкими традициями. И все благодаря скромной и застенчивой девушке Екатерине Ходотович, после замужества Карстен. Она стала флагманом не только для гребцов, она была и остается примером для всех белорусских спортсменов. Пять олимпийских циклов и пять олимпийских наград, шестикратная чемпионка мира и трехкратная – Европы. Екатерина Великая – это сравнение для Карстен заслуженное. Екатерина Карстен в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Поинтересовались у мэтра о состоянии дел на сегодня в белорусской академической гребле и не только. Юлия Силипицкая, СТВ:

Олимпиад в твоей карьере семь. «Все вышли на воду, а я в зал со слезами». Обнаружили перелом за пару дней до чемпионата мира

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка:

Всего лишь. Юлия Силипицкая:

Это недосказанность или уже перевыполнение плана? Екатерина Карстен:

Немного жалко, конечно. Я готовилась к восьмой олимпиаде в моей карьере. И накануне чемпионата мира у меня стала болеть спина. Записали меня на КТ, посмотрели. Оказалось, у меня было сломано ребро. Через день или два мы должны были уезжать на чемпионат мира на квалификацию. Обидно было. Меня оставили на сборы до конца. Все вышли на воду, а я в зал со слезами. Столько отдать спорту, не зная, что там впереди без спорта. Боязно. И я не понимала, что можно делать без спорта. Хочется сесть и ту же одиночку погрести.

Юлия Силипицкая:

Сейчас? Хочется? Екатерина Карстен:

Да, сейчас хочется. Кстати, я, правда, не в одиночке, а в двойке выступала с Юлей Бичик. Юлия Силипицкая:

Тряхнули стариной. И как? Екатерина Карстен:

Отлично – выиграли. Чемпионаты мира проходят для ветеранов. Юлия Силипицкая:

А что самое тяжелое в профессиональной гребле? «Первое место – это твое место. К остальным пускай соперники твои настраиваются»

Екатерина Карстен:

У нас вид спорта такой – все время одно и то же. Юлия Силипицкая:

Тяжело и психологически? Екатерина Карстен:

Да, особенно в осеннее, зимнее время. Темно, серо все. И, конечно, тяжело. Для меня, в принципе, нормально было, я спокойно именно такие тренировки переносила. Сам с собой борешься. Хочешь, чтобы больше прокат был, гребок точнее. Ставишь цель к какому-то месту на чемпионате мира. Идешь к ней. Юлия Силипицкая:

Ты какую ставила, скажи честно? Екатерина Карстен:

Как мне сказал немецкий тренер, когда я в Германии тренировалась, первое место – это твое место. К остальным пускай соперники твои настраиваются. «Дети сегодня пришли, завтра не пришли». Сложно ли работать тренером?

Юлия Силипицкая:

А что самое сложное в тренерской карьере сегодня? Екатерина Карстен:

У меня дети еще маленькие, только начинают. Именно, что они непослушные. Юлия Силипицкая:

Кричите? Екатерина Карстен:

Нет, я не кричу. То, что мне не нравится, но сейчас я уже привыкла (опытные тренеры объяснили). Я сама училась в интернате, у нас был режим, тренировки – дисциплина. А здесь дети сегодня пришли, завтра не пришли. Я мальчика увидела, он еще был маленький. Сейчас смотрю – оп. А он больше месяца не приходил. Юлия Силипицкая:

Кто вы, что вы – знают ваши воспитанники?

Екатерина Карстен:

Да, я как-то даже удивилась сама. Я-то, конечно, ничего им не говорю. Один пришел – я вас видел, посмотрел в интернете. Юлия Силипицкая:

А кто выбирает: вы их или они вас? Екатерина Карстен:

Мне передали эту группу. Я сама не набирала их. Юлия Силипицкая:

Если брать национальную команду, юниорскую или молодежную. Вы своим взором профессионала кого-то можете отметить? Одного, двух, трех – неважно. Тех, кто в потенциале по работоспособности, по подходу, по дисциплине способны повторять ваши успехи. Екатерина Карстен:

В четверке безрульные ребята – хороши. Это про мальчиков. Девочка у нас, юниорка Васильева, очень хорошая девочка. Сейчас идет очень хорошо. Будем надеяться, что и дальше будет выступать. Юлия Силипицкая:

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Екатерина Карстен:

Уже должна академическая гребля показывать результаты. Молодые тренеры пришли, та же Бичик, работает с молодежной командой. С Тарасовой Ольгой вместе, она тоже в школе, где я, работала. Сейчас с молодежной командой. Тренер у нас консультант, итальянец. Юлия Силипицкая:

И у вас еще новый главный тренер. Екатерина Карстен:

Молодой тренер у нас главный. Юлия Силипицкая:

Перспективный, неженатый. Екатерина Карстен:

По-моему, женатый и ребенок есть.

Юлия Силипицкая:

Главное, чтобы результаты давал. Екатерина Карстен:

Поэтому ему пока тяжело, как молодому, неопытному, но я думаю, что он вырастет в хорошего тренера. Юлия Силипицкая:

А итальянский тренер как консультант, получается? Екатерина Карстен:

Да, он пишет план, работает национальная молодежная команда под его руководством. Он уже на Олимпийских играх в Токио выступал. Под его руководством румынская команда выступала. Закончили с медалями. Юлия Силипицкая:

Екатерина, поскольку вы все-таки в тренерской стезе, у вас есть какая-то своя мечта? «Ему очень нравятся драники». Как получается одновременно работать, быть мамой и любящей женой?

Екатерина Карстен:

Конечно, очень хочется, чтобы эти дети, которых я тренирую, попали в национальную команду нашу. Юлия Силипицкая:

Как вам удается все совмещать? И работу, и быть мамой (дети же всегда дети, в любом возрасте), и любящей женой? Не скучаете? Екатерина Карстен:

Конечно, скучаю. Он, скажем, первый предложил. Юлия Силипицкая:

Катя, как же он вас любит. Екатерина Карстен:

Он предложил, сам остался, а я уехала. Муж любит часто с поводом и без дарить подарки. Букеты цветов у нас почти все время дома стояли. Он любитель составлять букеты. У нас не просто букеты роз, нет, композиция была именно – букет цветов. Юлия Силипицкая:

Чем вы его кормите? Екатерина Карстен:

Ему очень нравятся драники, но я их никогда не готовила. Я говорила: не умею их готовить. Чтобы он отстал. Он когда приезжает в Беларусь, тетя все время ему драники печет. Как-то я в Сиднее была, он помогал тете ремонт делать в квартире. Говорил: будешь расплачиваться драниками. Юлия Силипицкая:

Вы советовали ребенку, кем стать в будущем? «Мама у тебя кто?» Воспользовалась работой дочери на Tibo

Екатерина Карстен:

Она сама. Я сказала, что не буду влазить. Мол, что хочешь, то и выбирай. Папа немного пытался что-то влезть. В итоге оставила то, что она хотела. Теперь учится на медиадизайнера, пока учится в университете. Была у нее работа – сделать автограф-карту. Я говорю: не поняла, почему ты кому-то другому будешь делать, какому-то неизвестному человеку, мама у тебя кто? И вот сейчас на Tibo (мы там автографы даем, делаем фото), и я дала то, что сделала дочь. Юлия Силипицкая:

Когда действительно белорусы смогут взойти на олимпийский пьедестал? Когда белорусы займут пьедестал на Олимпийских играх?