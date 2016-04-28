XVIII командный чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске

Новости Беларуси. Шахматы – индивидуальный вид спорта, но в календаре у шахматистов традиционно значатся и клубные турниры. Командный чемпионат страны, уже 18-й по счету, в эти дни проходит в Минске.

Здесь каждый отвечает не только за себя. Выступление на клетчатой доске – еще и вклад в общую очковую копилку клуба. По сумме всех шести партий и определяется победитель командной встречи.

В нынешнем чемпионате два главных фаворита: это «Вектор» (действующий обладатель титула) и клуб «И-транзишн», который усилился серьезным легионером – гроссмейстером из Украины Александром Бортником. Очная встреча лидеров, кстати, прошла накануне и завершилась вничью. Но большая часть турнира еще впереди, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Стрелец, главный судья чемпионата Беларуси по шахматам среди клубов и коллективов физкультуры:

Шахматы – такой демократичный вид спорта, поэтому здесь могут встречаться и гроссмейстеры в составах команд, и начинающие игроки (второй, первый разряды), в том числе и по возрасту (как умудренные сединами люди, так и просто начинающие игроки, юные даже игроки спортивных школ).

Кстати, на турнир заявлена и чисто женская команда. Клуб «Боссаноа» возглавляет в качестве лидера международный мастер Анастасия Зезюькина.

Две лучшие команды национального первенства получат право участвовать в клубном чемпионате Европы. А ближайшие старты – личные чемпионаты континента у мужчин и у женщин. На них будет проходить отбор в Кубок мира.