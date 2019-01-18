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«Всё хорошо, всё позитивно»: Беларусь готовится к старту чемпионата Европы по фигурному катанию

18 января 2019 15:37
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Новости Беларуси. 21 января в Минске стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Под сводами «Минск-Арены» свое мастерство покажут ведущие спортсмены континента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Попытаются составить им достойную конкуренцию и не затеряться в титулованной компании и белорусы. Ребята используют последние дни перед стартом, чтобы отточить элементы и добиться легкости в исполнении. В танцах на льду выступит наша пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий. А честь Беларуси в одиночном катании будет защищать Яков Зенько. Молодому человеку всего 18 лет. Предстоящий чемпионат Европы станет для него уже вторым.

«Всё хорошо, всё позитивно»: Беларусь готовится к старту чемпионата Европы по фигурному катанию-1

Яков Зенько, участник чемпионата Европы по фигурному катанию:
Все хорошо, все положительно. Тренируюсь, все получается на данный момент. Конечно, есть свои проблемы, но в целом – все хорошо, все позитивно.

# Фигурное катание # Яков Зенько # Фотофакт

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