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Всемирная легкоатлетическая ассоциация ввела утешительный раунд отбора на Олимпиаде в Париже

25 июля 2022 19:53
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Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации утвердил введение на Олимпиаде в Париже утешительного раунда во всех беговых дисциплинах. Это касается дистанций от 200 до 1 500 метров, включая бег с барьерами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всемирная легкоатлетическая ассоциация ввела утешительный раунд отбора на Олимпиаде в Париже-1

Благодаря нововведению спортсмены, не сумевшие отобраться в полуфинальные забеги по итогам первого раунда, получат второй шанс. У них появится возможность выйти в полуфинал через повторный забег. Теперь соревнования будут состоять из четырех раундов – первого, утешительного, полуфинала и финала. Расписание будет варьироваться в зависимости от специфики мероприятия.

# Олимпиада 2024 # Фотофакт

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