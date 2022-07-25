Всемирная легкоатлетическая ассоциация ввела утешительный раунд отбора на Олимпиаде в Париже

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации утвердил введение на Олимпиаде в Париже утешительного раунда во всех беговых дисциплинах. Это касается дистанций от 200 до 1 500 метров, включая бег с барьерами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Благодаря нововведению спортсмены, не сумевшие отобраться в полуфинальные забеги по итогам первого раунда, получат второй шанс. У них появится возможность выйти в полуфинал через повторный забег. Теперь соревнования будут состоять из четырех раундов – первого, утешительного, полуфинала и финала. Расписание будет варьироваться в зависимости от специфики мероприятия.