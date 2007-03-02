Все - на лыжню Беларуси!

"Белорусская лыжня-2007". 3 марта в Раубичах пройдет праздник спорта и здоровья.

На трассе будут состязаться мужские и женские сборные районов, семейные команды, представители органов госуправления. Завершат соревновательную программу гонки среди студентов и ветеранов-фронтовиков. Гостей также ожидают показательные выступления парашютистов, спецназовцев, фристайлистов, прыгунов с трамплина, а также конкурсы и концерты.

В пунктах проката можно будет взять санки и лыжное снаряжение, а в торговых точках предложат горячую еду. А в столице на лыжероллерной трассе в микрорайоне Веснянка школьники и учащиеся ссузов разыграют награды "Минской лыжни". Здесь также для всех зрителей и участников будет подготовлена развлекательная программа.