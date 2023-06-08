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Впервые в истории. «Мешков Брест» стал победителем SEHA-лиги

08 июня 2023 20:19
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Два белорусских клуба – «армейцы» Минска и «мешковцы» из Бреста – на площадке питерского спортивного комплекса «Арена» в финальном матче SEHA-лиги оспаривали почетный трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Совсем недавно эти дружины встречались в серии за золотые медали чемпионата Беларуси, и «мешковцы» трижды обыгрывали «армейцев».

Впервые в истории. «Мешков Брест» стал победителем SEHA-лиги-1

Реваншистские настроения царили в лагере гандболистов СКА. Но и брестская команда не собиралась упускать своего. С самых первых минут «мешковцы» обозначили лидерские намерения. Они вели на протяжении всего первого тайма. Разрыв в счете порой доходил до четырех мячей, оторваться у брестчан не было возможностей, у «армейцев» догнать соперника не было силенок. На перерыв команда Игоря Папруги ушла с минимальным отставанием – 17:19.

Впервые в истории. «Мешков Брест» стал победителем SEHA-лиги-4

Во втором тайме борьба обострилась, ситуация накалилась. На излете поединка разладилась игра у брестчан, и они позволили приблизиться армейцам на расстояние одного мяча – 30:31. И все же «мешковцам» удалось удержать преимущество.

Победа – 32:31. «Мешков Брест» впервые в своей истории становится победителем SEHA-лиги.

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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