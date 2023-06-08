Впервые в истории. «Мешков Брест» стал победителем SEHA-лиги

Два белорусских клуба – «армейцы» Минска и «мешковцы» из Бреста – на площадке питерского спортивного комплекса «Арена» в финальном матче SEHA-лиги оспаривали почетный трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Совсем недавно эти дружины встречались в серии за золотые медали чемпионата Беларуси, и «мешковцы» трижды обыгрывали «армейцев».

Реваншистские настроения царили в лагере гандболистов СКА. Но и брестская команда не собиралась упускать своего. С самых первых минут «мешковцы» обозначили лидерские намерения. Они вели на протяжении всего первого тайма. Разрыв в счете порой доходил до четырех мячей, оторваться у брестчан не было возможностей, у «армейцев» догнать соперника не было силенок. На перерыв команда Игоря Папруги ушла с минимальным отставанием – 17:19.