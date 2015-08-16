Воспитанники Весновского дома-интерната для детей-инвалидов завоевали 5 медалей на Всемирных летних специальных Олимпийских играх в США

Новости Беларуси. Четыре «бронзы» и «серебро». Эти награды на Всемирных летних специальных Олимпийских играх в США завоевали воспитанники Весновского дома-интерната для детей-инвалидов.

Участие в Олимпиаде приняли 7 тысяч спортсменов из 177 стран, состязания проводились по 25 видам спорта.

Белорусская делегация была представлена 6 спортсменами, трое из которых являются воспитанниками Весновского дома-интерната.

Эти медали воспитанникам Весновского дома-интерната дались нелегко. Обладательница «серебра» Кристина Сильченко признается, что уровень подготовки соперников заставил поволноваться. Ведь на таких серьезных соревнованиях участвовали впервые.

Александр Петров, тренер Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Кристина говорит, что будет тренироваться, поедет в следующем году и постарается выиграть 1 место.

Павел Ананич, воспитанник Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Каждый день тренировались. Я мечтал выиграть, и, когда мне вручили медаль, было очень приятно.

177 стран и 7 тысяч участников. В соревнованиях по настольному теннису состязались почти три сотни спортсменов. Но ребятам все же удалось внести в копилку белорусской сборной 1 серебряную и 4 бронзовых медали.

Александр Петров, тренер Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Когда получили первые медали, они шли на следующие этапы с еще большим энтузиазмом: мы еще выиграем.

Вячеслав Климович, директор Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Это чувство гордости за свою страну от больших спортсменов передается им. Это желание быть наравне со всеми придает характер того, что они стремятся к победам.

В Весновском доме-интернате живет 170 детей с особенностями психофизического развития. Большинство никогда не видели своих родителей. Но та забота и уют, которые их окружают здесь, помогают ребятам чувствовать себя нужными в большой и дружной семье.

Людмила Альхимович, воспитатель Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Наши дети такие умничики. Они шьют, вышивают, вяжут, любят рисовать, занимаются с глиной, любят готовить.

Воодушевленные своими личными победами, ребята с еще большим энтузиазмом взялись за тренировки. Сейчас они настроены только на победу в любых конкурсах и соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.