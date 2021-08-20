Вольная борьба. Белорусские юниоры завоевали полный комплект наград на ЧМ

Новости Беларуси. На юниорском чемпионате мира по вольной борьбе белорусские спортсменки завоевали полный комплект наград: золото, серебро и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В категории до 55 килограммов золотую медаль завоевала Алеся Гетманова. Серебро выиграла Арина Мартынова в категории до 59 килограммов. Бронзовая медаль у Ксении Дибук в категории до 76 килограммов.