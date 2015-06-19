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  • Владимир Самсонов – серебряный призер Европейских игр: видео финального матча по настольному теннису и церемонии награждения

Владимир Самсонов – серебряный призер Европейских игр: видео финального матча по настольному теннису и церемонии награждения

19 июня 2015 18:06
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Новости Азербайджана. Лучшие игроки в настольный теннис рождаются в юго-восточной Азии. Как это ни парадоксально, но их можно встретить даже на Европейских играх. C одним из таких оппонентов пришлось сегодня, 19 июня, столкнуться нашему Владимиру Самсонову.

Самый титулованный представитель белорусского настольного тенниса боролся за выход в финал с украинцем. Правда имя и внешность его были далеки от типично украинских — цвета флага наших южных соседей отстаивал натурализованный китаец Коу Лей. Первый сет Самсонов азиату проиграл, но затем огорчил его в четырёх подряд партиях и проложил себе путь к пьедесталу.

А вот какую именно ступень подиума займёт белорус, решалось в финальной схватке против ещё одного украинца. На этот раз — коренного, но выступающего за Германию Дмитрия Овчарова. 

К сожалению наш земляк уступил в упорной борьбе — 3:4. Ему досталось серебро, сообщили в программе СТВ-Спорт.  

Сейчас Беларусь находится на 5 строчке медального рейтинга. В нашей копилке 22 награды. 

# Европейские игры

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