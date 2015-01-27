ВК «Строитель» (Минск) – в четвертьфинале Кубка вызова. В чем причины такого успеха?

Причина № 1 – точечная селекция

Белорусский флагман и чемпион, исходя из статуса, имеет далеко не самый скудный бюджет. Конечно, тягаться с футбольными или хоккейными клубами в размерах зарплат «Строитель» не может и близко. Однако в белорусском волейбольном хозяйстве он один из первых.

Но расстаются с кровно добытыми средствами минские управленцы, что называется, по делу: точечно усиливая нужные позиции, а не приобретая игроков полировать лавку. Девиз прост: минимум – покупок, максимум – КПД.

В межсезонье в команду вернулся связующий Петров, а также был подписан немец Краузе. Оба не просто пришлись ко двору, а играют главные роли. Правда, сменщики не дремлют, заставляя легионеров постоянно быть в идеальной форме.

Причина № 2 – молодежь

«Строитель» никогда не останавливается. Не было ни года, чтобы кто-то из молодых не выстрелил. Местная школа постоянно растит и, главное, поставляет кадры в главную команду.

Лещинскас, Мискевич, Сингаевский-младший. Раньше их не знал никто. Теперь они – в обойме. И их боятся соперники. В них верит тренер. А ветераны – Миканович и Лихорад – всегда поддержат, подскажут, направят.

В итоге получается едва ли не идеальный баланс – хваленый сплав молодости и опыта – который, как видим, работает.

Причина № 3 – тренерский фактор

Александр Сингаевский – бессменный рулевой столичной дружины. Он руководил командой, когда она была еще в Первой лиге. Он умеет сплотить, заразить общей идеей. И на данный момент он, безусловно, один из сильнейших коучей в стране.

Есть в послужном списке и веха с национальной сборной. Тогда Александр Сергеевич вывел дружину в финальную часть чемпионата Европы. Однако затем его без объяснения причин просто отцепили.

Возможно, не всем по душе его методы работы. С кем-то из подопечных не складываются отношения. Но факт остается фактом: под началом Александра Сингаевского «Строитель» пять раз кряду выиграл чемпионат Беларуси и три последних года играет в четвертьфинале Кубка вызова, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.