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Виктория Чайка завоевала бронзовую медаль Европейских игр в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м

17 июня 2015 11:01
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Новости Азербайджана. Новость последнего часа из Баку. Представительница Беларуси Виктория Чайка завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

В финале Виктория Чайка показала результат 177,4 балла. Чемпионкой в этом виде программы стала сербская спортсменка Зорана Арунович (199,5), серебро завоевала испанка Соня Франкет (196,3). 

Виктория Чайка, бронзовый призер Европейских игр:
Разочарование всегда есть, когда бронзовая медаль. Но уже как есть, так есть – так хорошо. Каждая соперница сложная и сильная, потому что новые правила финала. Победить может любой. 

Позже в этой же дисциплине самых метких определят мужчины. Борьбу за победу поведут и два белорусских стрелка - Виталий Куди и Евгений Зайчик.

# Европейские игры

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