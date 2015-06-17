Виктория Чайка завоевала бронзовую медаль Европейских игр в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м

Новости Азербайджана. Новость последнего часа из Баку. Представительница Беларуси Виктория Чайка завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

В финале Виктория Чайка показала результат 177,4 балла. Чемпионкой в этом виде программы стала сербская спортсменка Зорана Арунович (199,5), серебро завоевала испанка Соня Франкет (196,3).

Виктория Чайка, бронзовый призер Европейских игр:

Разочарование всегда есть, когда бронзовая медаль. Но уже как есть, так есть – так хорошо. Каждая соперница сложная и сильная, потому что новые правила финала. Победить может любой.

Позже в этой же дисциплине самых метких определят мужчины. Борьбу за победу поведут и два белорусских стрелка - Виталий Куди и Евгений Зайчик.