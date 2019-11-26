Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть

Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – волейбольный «Шахтер» – готовится к ответному матчу с сербской «Войводиной» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча пройдет на площадке спортивного комплекса «Уручье». На прошлой неделе, команды уже встречались и тогда в родных стенах победил сербский клуб, 3:0. «Горняки» сделали работу над ошибками, готовы взять реванш и рассчитывают на горячую поддержку родных трибун.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Дома все шансы для победы над сербами у нас есть, что мы и будем пытаться сделать. Хотелось бы лучше отпринимать и остановить в атаке лидера сербской команды, диагонального.

Алексей Кураш, капитан ВК «Шахтер»:

Настроены только на победу. У нас задача стоит попасть в групповой раунд, поэтому хотим выиграть. Приедут друзья поддержать, родственники, просто знакомые и обычные люди придут. Ну, не обычные, а болельщики придут. Это очень важно для нас.