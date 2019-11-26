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Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть

26 ноября 2019 20:51
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Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – волейбольный «Шахтер» – готовится к ответному матчу с сербской «Войводиной» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть-1

Встреча пройдет на площадке спортивного комплекса «Уручье». На прошлой неделе, команды уже встречались и тогда в родных стенах победил сербский клуб, 3:0. «Горняки» сделали работу над ошибками, готовы взять реванш и рассчитывают на горячую поддержку родных трибун.

Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть-4

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Дома все шансы для победы над сербами у нас есть, что мы и будем пытаться сделать. Хотелось бы лучше отпринимать и остановить в атаке лидера сербской команды, диагонального.

Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть-7

Алексей Кураш, капитан ВК «Шахтер»:
Настроены только на победу. У нас задача стоит попасть в групповой раунд, поэтому хотим выиграть. Приедут друзья поддержать, родственники, просто знакомые и обычные люди придут. Ну, не обычные, а болельщики придут. Это очень важно для нас.

Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть-10

Дворец спорта «Уручье» может вместить около 3000 зрителей. Возможно, для «Шахтера» заполненные трибуны станут дополнительным стимулом к победе, и команда сможет совершить чудо и попасть в основную сетку Лиги чемпионов.

# Волейбол # Виктор Бекша # Алексей Кураш # Фотофакт

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