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«Веспрем» Никиты Вайлупова победил ПСЖ в Лиге чемпионов

20 сентября 2024 13:28
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Никита Вайлупов помог гандболистам «Веспрема» победить ПСЖ в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором туре предварительной группы А лучший клуб Венгрии принимали на своей арене французский «Пари Сен-Жермен» и выиграли с убедительным преимуществом – 41:28. Отечественный правый крайний Никита Вайлупов стал лучшим снайпером этой встречи, в его активе 8 мячей при 100-процентной реализации. В стартовом поединке «Веспрем» одолел на выезде гандболистов «Берлина». Тогда белорус трижды поразил ворота соперников.

# Гандбол

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