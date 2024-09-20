«Веспрем» Никиты Вайлупова победил ПСЖ в Лиге чемпионов

Никита Вайлупов помог гандболистам «Веспрема» победить ПСЖ в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором туре предварительной группы А лучший клуб Венгрии принимали на своей арене французский «Пари Сен-Жермен» и выиграли с убедительным преимуществом – 41:28. Отечественный правый крайний Никита Вайлупов стал лучшим снайпером этой встречи, в его активе 8 мячей при 100-процентной реализации. В стартовом поединке «Веспрем» одолел на выезде гандболистов «Берлина». Тогда белорус трижды поразил ворота соперников.