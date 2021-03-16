Вера Лапко снялась с мачта теннисного турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге из-за травмы

Новости Беларуси. Неудачно сложился первый же матч на теннисном турнире категории WTA 500 в Санкт-Петербурге для Веры Лапко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска была вынуждена сняться в третьем сете.

До этого она успела изрядно потрепать нервы своей сопернице – представительнице Румынии Жаклин Кристиан. Несмотря на то, что наша спортсменка в мировом рейтинге уступает оппонентке более 100 позиций, именно Лапко забрала дебютную партию. Правда, на тай-брейке – 7:6. Битва характеров продолжилась и дальше, но лишь с той разницей, что румынка смогла отыграться – 6:4. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы не травма.