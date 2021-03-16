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Вера Лапко снялась с мачта теннисного турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге из-за травмы

16 марта 2021 17:43
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Новости Беларуси. Неудачно сложился первый же матч на теннисном турнире категории WTA 500 в Санкт-Петербурге для Веры Лапко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска была вынуждена сняться в третьем сете.

Вера Лапко снялась с мачта теннисного турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге из-за травмы-1

До этого она успела изрядно потрепать нервы своей сопернице – представительнице Румынии Жаклин Кристиан. Несмотря на то, что наша спортсменка в мировом рейтинге уступает оппонентке более 100 позиций, именно Лапко забрала дебютную партию. Правда, на тай-брейке – 7:6. Битва характеров продолжилась и дальше, но лишь с той разницей, что румынка смогла отыграться – 6:4. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы не травма.

Вера Лапко снялась с мачта теннисного турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге из-за травмы-4

В начале третьего сета при счете 2:1 Вера при подаче получила травму руки и была вынуждена сняться с матча. Дальше идет Кристиан.

# Теннис # Вера Лапко # Жаклин Кристиан # Фотофакт

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