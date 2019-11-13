Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды

Новости Беларуси. На традиционный международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, который в эти дни принимает Минск, прибыли бойцы из 16 стран мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выставили сильнейших, а так же ближайший резерв. Наш тренерский штаб решил просмотреть каждого боксера страны, чтобы сформировать команду на лицензионнные турниры, которые пройдут в 2020 году.

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Асанов не выступает. Он выиграл Всемирные армейские игры, провел четыре боя. Естественно, он сейчас на спаде формы, и выставлять его нерационально и безграмотно. Второй момент: два брата Доголевца попрощались с национальной командой, сказали «до свидания».

Есть способные ребята из регионов. Те боксеры, которые не покажут свои амбиции, страстное желание и стремление покорять Олимпийские игры, должны навсегда исчезнуть из национальной команды и списочного состава.

Женщины определяют сильнейших в пяти весах, 13 ноября они боролись за выход в 1/2. Среди победительниц четвертьфинальной стадии есть и белоруски. Алла Ершевич в весе до 60 килограммов смогла выбить из борьбы российскую спортсменку Анастасию Есьман.

Алла Яршевич, участница турнира:

С каждым годом Ливенцев становится все серьезнее, масштабнее. Мы впервые видим представителей Таиланда, Индии у нас в стране. Англичане, европейцы приезжали, но Азии не было. Это на самом деле очень здорово, то, что такой турнир в нашей стране. Ты можешь расти, развиваться немного больше в нашем виде спорта.