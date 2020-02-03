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  • «Валентин Белькевич для киевского «Динамо» – это сердце было». В Минске стартовал 1-й юношеский турнир памяти легендарного футболиста

«Валентин Белькевич для киевского «Динамо» – это сердце было». В Минске стартовал 1-й юношеский турнир памяти легендарного футболиста

03 февраля 2020 07:50
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Новости Беларуси. В Минске стартовал первый юношеский турнир по футболу памяти Валентина Белькевича среди ребят не старше 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Валентин Белькевич для киевского «Динамо» – это сердце было». В Минске стартовал 1-й юношеский турнир памяти легендарного футболиста-1

Белькевич – один из самых ярких футболистов суверенной Беларуси. За время карьеры спортсмен стал пятикратным чемпионом Беларуси, двукратным обладателем Кубка страны в составе минского «Динамо».

«Валентин Белькевич для киевского «Динамо» – это сердце было». В Минске стартовал 1-й юношеский турнир памяти легендарного футболиста-4

Перейдя в середине 90-х в киевское «Динамо», белорус постепенно стал одним из ведущих игроков клуба, а затем и живой легендой той команды, которую в конце 90-х – начале 2000-х возглавлял знаменитый Валерий Лобановский. Восемь раз Белькевич выигрывал чемпионат Украины и семь раз Кубок. Также полузащитник выходил в полуфинал Лиги чемпионов.

«Валентин Белькевич для киевского «Динамо» – это сердце было». В Минске стартовал 1-й юношеский турнир памяти легендарного футболиста-7

Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя АБФФ:
Очень жаль, конечно, что мы Валентина не узнали как тренера. Буквально перед смертью он потерял работу в киевском «Динамо», для него это был большой удар. Звали его и в Штутгарт, и в Милан, многие команды его звали, но Лобановский прекрасно понимал, что Валентин Белькевич для того киевского «Динамо» это сердце было.

В турнире принимают участие восемь команд со всей страны. Соревнования пройдут в семь этапов, причем матчи будут сыграны не только на футбольном манеже столицы, но и в Бресте, Гродно и Гомеле. Заключительный тур будет сыгран 21 марта.

# Футбол Беларуси # Валентин Белькевич # Юрий Вергейчик # Фотофакт

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