Прямой эфир

В Заславле прошёл первый этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

21 мая 2024 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В стартовый день первого этапа Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ участники определяли сильнейших на дистанции 500 метров на байдарках-одиночках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Заславле прошёл первый этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ-1

За награды боролись сильнейшие парни нашей страны. Победа досталась Никите Борикову. Следом расположились Влад Кравец и Денис Ярмоленко. По итогам турнира тренерский штаб определит команду, которая представит нашу страну на Играх БРИКС в Казани. Там гребцы разыграют 29 комплектов наград.

В Заславле прошёл первый этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ-4

Виктор Загоровский, главный судья соревнований:
В первую очередь, это проверить уровень подготовленности на сегодня наших спортсменов. Это борьба, конкуренция. И показать, кто сильнейший. И кто претендует на то, чтобы куда-то выехать. Предварительные заезды – это большая тактика. Погодные условия, естественно, имеют огромное значение на временной показатель, но в протоколах всегда есть данные: о направлении ветра, о скорости ветра. И мы можем вполне актуально оценивать уровень подготовленности. На этот сезон календарь очень насыщенный. Спортсмены наши всегда поддерживали себя в форме на протяжении прошлого и позапрошлого года. Никто не опускал руки. Все ждали, что мы сможем реально выступать на международных стартах.

В Заславле прошёл первый этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ-7

Также белорусы в этом году получили разрешение выступать на международных турнирах, а это значит, что за долгое время наши гребцы отправятся на чемпионат Европы и планетарный форум. Кубок Беларуси – первый отечественный старт после зимнего межсезонья. 22 мая участники выйдут на дистанцию 1 000 метров, где за медали поспорят в личном первенстве парни – как на байдарках, так и каноэ.

# Гребля

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Абубакар Хаслаханов вышел в финал чемпионата Европы по борьбе
21 мая 2024 17:49

Белорус Абубакар Хаслаханов вышел в финал чемпионата Европы по борьбе

Белорусы взяли 11 наград в первый день командного чемпионата России по лёгкой атлетике
21 мая 2024 17:48

Белорусы взяли 11 наград в первый день командного чемпионата России по лёгкой атлетике

Минское «Динамо» заняло 12-е место в рейтинге КХЛ
21 мая 2024 13:28

Минское «Динамо» заняло 12-е место в рейтинге КХЛ

Белорусские стрелки завоевали очередные награды всероссийских соревнований
21 мая 2024 13:28

Белорусские стрелки завоевали очередные награды всероссийских соревнований

Абубакар Хаслаханов пробился в полуфинал ЧЕ по борьбе
21 мая 2024 13:26

Абубакар Хаслаханов пробился в полуфинал ЧЕ по борьбе

Белорусские легкоатлеты удачно стартовали на командном чемпионате России
21 мая 2024 13:25

Белорусские легкоатлеты удачно стартовали на командном чемпионате России

Хоккей. Сергей Стась и его тренерский штаб покидают «Гомель»
20 мая 2024 19:45

Хоккей. Сергей Стась и его тренерский штаб покидают «Гомель»

«Столица» обыграла «Витэн» во втором матче серии 1/2 финала ЧБ по мини-футболу
20 мая 2024 19:42

«Столица» обыграла «Витэн» во втором матче серии 1/2 финала ЧБ по мини-футболу

Определились победители 2-го финального этапа детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»
20 мая 2024 19:40

Определились победители 2-го финального этапа детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Саснович победила на старте квалификации открытого чемпионата Франции по теннису
20 мая 2024 19:39

Саснович победила на старте квалификации открытого чемпионата Франции по теннису

Арина Соболенко сохранила второе место мирового теннисного рейтинга
20 мая 2024 14:55

Арина Соболенко сохранила второе место мирового теннисного рейтинга

Илья Мелещик вышел в полуфинал чемпионата Европы по борьбе
20 мая 2024 14:50

Илья Мелещик вышел в полуфинал чемпионата Европы по борьбе