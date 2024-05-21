В Заславле прошёл первый этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

В стартовый день первого этапа Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ участники определяли сильнейших на дистанции 500 метров на байдарках-одиночках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стартовый день первого этапа Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ участники определяли сильнейших на дистанции 500 метров на байдарках-одиночках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За награды боролись сильнейшие парни нашей страны. Победа досталась Никите Борикову. Следом расположились Влад Кравец и Денис Ярмоленко. По итогам турнира тренерский штаб определит команду, которая представит нашу страну на Играх БРИКС в Казани. Там гребцы разыграют 29 комплектов наград.
Виктор Загоровский, главный судья соревнований:
В первую очередь, это проверить уровень подготовленности на сегодня наших спортсменов. Это борьба, конкуренция. И показать, кто сильнейший. И кто претендует на то, чтобы куда-то выехать. Предварительные заезды – это большая тактика. Погодные условия, естественно, имеют огромное значение на временной показатель, но в протоколах всегда есть данные: о направлении ветра, о скорости ветра. И мы можем вполне актуально оценивать уровень подготовленности. На этот сезон календарь очень насыщенный. Спортсмены наши всегда поддерживали себя в форме на протяжении прошлого и позапрошлого года. Никто не опускал руки. Все ждали, что мы сможем реально выступать на международных стартах.
Также белорусы в этом году получили разрешение выступать на международных турнирах, а это значит, что за долгое время наши гребцы отправятся на чемпионат Европы и планетарный форум. Кубок Беларуси – первый отечественный старт после зимнего межсезонья. 22 мая участники выйдут на дистанцию 1 000 метров, где за медали поспорят в личном первенстве парни – как на байдарках, так и каноэ.