В Заславле прошёл первый этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

В стартовый день первого этапа Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ участники определяли сильнейших на дистанции 500 метров на байдарках-одиночках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За награды боролись сильнейшие парни нашей страны. Победа досталась Никите Борикову. Следом расположились Влад Кравец и Денис Ярмоленко. По итогам турнира тренерский штаб определит команду, которая представит нашу страну на Играх БРИКС в Казани. Там гребцы разыграют 29 комплектов наград.

Виктор Загоровский, главный судья соревнований:

В первую очередь, это проверить уровень подготовленности на сегодня наших спортсменов. Это борьба, конкуренция. И показать, кто сильнейший. И кто претендует на то, чтобы куда-то выехать. Предварительные заезды – это большая тактика. Погодные условия, естественно, имеют огромное значение на временной показатель, но в протоколах всегда есть данные: о направлении ветра, о скорости ветра. И мы можем вполне актуально оценивать уровень подготовленности. На этот сезон календарь очень насыщенный. Спортсмены наши всегда поддерживали себя в форме на протяжении прошлого и позапрошлого года. Никто не опускал руки. Все ждали, что мы сможем реально выступать на международных стартах.