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В Якутии стартовали международные спортивные игры «Дети Азии»

26 июня 2024 18:51
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В Якутии стартовали международные спортивные игры «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Якутии стартовали международные спортивные игры «Дети Азии»-1

Церемония открытия прошла на стадионе «Туймаада». Традиционно в рамках официальной части состоялся парад спортсменов, среди участников была и белорусская делегация.

В Якутии стартовали международные спортивные игры «Дети Азии»-4

Церемония открытия прошла на трех языках с использованием инновационных технологий звука и света. А после, зрители увидели театрализованное представление «Путешествие в арктическую вселенную». Всего в спортивных играх примут участие более трех тысяч человек из 24 стран. Они будут соревноваться в 22 видах спорта. Беларусь на мультифоруме представляют более 140 атлетов в возрасте до 16 лет.

# Спортивные игры

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