В Якутии стартовали международные спортивные игры «Дети Азии»

Церемония открытия прошла на трех языках с использованием инновационных технологий звука и света. А после, зрители увидели театрализованное представление «Путешествие в арктическую вселенную». Всего в спортивных играх примут участие более трех тысяч человек из 24 стран. Они будут соревноваться в 22 видах спорта. Беларусь на мультифоруме представляют более 140 атлетов в возрасте до 16 лет.