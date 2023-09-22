Новости Беларуси. Сегодня, 22 сентября, в Раубичах стартовали открытые чемпионат и первенство Беларуси по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартах принимают участие сильнейшие спортсмены нашей страны, а также ближайший резерв.
Новости Беларуси. Сегодня, 22 сентября, в Раубичах стартовали открытые чемпионат и первенство Беларуси по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартах принимают участие сильнейшие спортсмены нашей страны, а также ближайший резерв.
Открывали соревновательную программу юноши и девушки. Они определяли лучших в спринтерских гонках. Первое место у ребят на дистанции 7,5 километра занял Павел Пашкевич. У девушек лучший результат в гонке на 6 километров показала Анна Макарская.
Павел Пашкевич, победитель спринтерской гонки:
Немного думал о стрельбе, чтобы пройти чисто, но как-то не получилось на первом огневом, но все исправил на последнем. Этот сезон… Выложиться по максимуму, завоевать максимум наград.
Юрий Альберс, государственный тренер Беларуси по биатлону:
Это наша будущая смена. Мы пристально следим за тем, что у нас сзади национальной команды. Потому что молодежь должна стучать в национальную команду. Как правило, у нас очень сильный регион – это Витебская область, Минская область, Минск. Отдельные спортсмены из Гродненской области. Радует, что у нас постоянно участвуют в соревнованиях представители Брестской области.
Завтра, 23 сентября, в программе спринтерские гонки у мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок. В воскресенье запланированы масстарты и гонки преследования.