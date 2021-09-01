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В первой игре белорусы сыграют с Италией. Стартовал мужской ЧЕ по волейболу

01 сентября 2021 15:45
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Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд стартует сразу в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой игре белорусы сыграют с Италией. Стартовал мужской ЧЕ по волейболу-1

Главный трофей разыграют 24 дружины, пока среди них и сборная Беларуси. Подопечные Виктора Бекши на групповой стадии турнира попали в сикстет В и в первой игре 3 сентября им будет противостоять итальянская дружина. Четыре лучшие команды из группы проходят в плей-офф.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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