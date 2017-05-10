В ожидании Олимпиады-2018: белорусские спортсмены планируют завоевать около 30 лицензий на участие

Новости Беларуси. Белорусские атлеты планируют завоевать около 3 десятков лицензий на участие в зимних Олимпийских играх в Республике Корея. Накануне официальную заявку на участие нашей команды в играх подписал глава государства, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко. Олимпиада пройдет в феврале будущего года. Но подготовка к главному спортивному старту четырехлетия идет уже давно. После долгого перерыва на олимпийский лед выйдут наши конькобежцы, а фристайлисты покажут прыжки повышенной сложности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько месяцев до самых важных зимних стартов. И вместо этих виртуальных талисманов Олимпиады-2018 южнокорейские склоны будут покорять в реальности лучшие атлеты мира. Наши биатлонистки на днях начали готовиться к сезону и полны энтузиазма после сочинского триумфа снова порадовать фанатов. В конце мая к тренировкам вместе со сборной планирует присоединиться и Дарья Домрачева.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр:

Тот год, когда спортсмен выкладывается на 100%, идет к этим дням олимпийским. Я надеюсь, что все получится у нашей страны. В этих ребятах на фото едва ли узнаешь будущих олимпийцев Дощинского и Кушнира. Николай Козеко – основоположник белорусского фристайла. Со своими подопечными не пропустил ни одной Олимпиады. Начиная с самой первой для суверенной Беларуси – в Лиллихаммере.

Николай Козеко, главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по фристайлу:

Гордость была. Мы впервые представляли нашу страну. Все расспрашивали, откуда мы. В каком-то смысле это будет для нас экспериментальная Олимпиада. Наш новый комплекс вступил в строй, мы видоизменили немножко подготовку. Стали больше внимания уделять прыжковой подготовке именно в летний период. И пока спортсмены активно готовятся выиграть олимпийские лицензии, наша страна официально подтвердила свое участие. Президент и глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко подписал заявку на участие в играх-2018. Вот она, новая страница олимпийской истории, которую еще только предстоит написать.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Естественно, наши основные надежды мы связываем традиционно с фристайлом и биатлоном. Но тем не менее очень серьезно рассчитываем на то, что увидим и скоростной бег на коньках, и шорт-трек, и даже фигурное катание. Яна Шипко, СТВ:

Поболеть за наших на следующих Олимпийских играх сможем в шести видах спорта. Белорусские атлеты планируют завоевать до 30 лицензий. И помимо традиционного фристайла и биатлона впервые после длительного перерыва за олимпийские награды поборются и наши конькобежцы. В виде спорта, где все решают десятые доли секунды, а на финише опередить противника даже на полконька – большой результат, пробиться в элиту крайне сложно. Наших конькобежцев на олимпийских подмостках не было давно. Сейчас все шансы получить от 4 до 6 лицензий и даже побороться за место на пьедестале.

Сергей Минин, главный тренер национальной сборной по конькобежному спорту:

Специфика этой Олимпиады – то, что ввели новую дисциплину – масс-старт. Тоже связываем надежды. Тем временем Южная Корея давно живет Олимпиадой. Оценить готовность объектов на неделе туда съехались журналисты со всей планеты. Впечатлениями с нами эксклюзивно поделилась пресс-секретарь белорусского НОКа.