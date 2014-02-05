В олимпийской деревне в Сочи прошло официальное поднятие государственного флага Беларуси

Новости России. В олимпийской деревне в Сочи 5 февраля прошло официальное поднятие государственного флага Беларуси. Наши спортсмены продолжают прибывать в олимпийскую столицу. Одними из первых были биатлонисты. Они уже успели опробовать трассу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Маринина, пресс-секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь:

В этом мероприятии приняла участие вся белорусская делегация, которая сейчас находится в Сочи. Первыми прибыли биатлонисты во главе с Дарьей Домрачевой и Сергеем Новиковым. Как отметили спортсмены, это событие не могло не радовать, не волновать. Потому что каждый испытывал гордость за свою страну и каждый понимал, что на него обращены взоры миллионов белорусских телезрителей, которые ждут успешного выступления, надеются на наших спортсменов и болеют за них.

Потом вся белорусская команда направилась в один из новых храмов, который открылся возле Олимпийского парка, и приняла участие в молебне. Также каждый спортсмен получил благословение от Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла и памятную икону. Также Святейший Патриарх передал белорусской команде икону, которая будет находиться на протяжении всех Игр в олимпийском штабе и будет защищать, охранять и помогать белорусской команде.

До открытия зимней Олимпиады осталось всего два дня. Приветствие членам белорусской спортивной делегации направил глава государства Александр Лукашенко. «Участие в Олимпийских играх – это знаменательное событие, которому предшествовала кропотливая работа и тщательная подготовка как спортсменов, так и соответствующих организаций. Убежден, что именно вы являетесь лучшими представителями белорусского спорта, способными показать на олимпийских аренах свою волю, мастерство и настойчивость в достижении поставленной цели» – подчеркнул Президент.