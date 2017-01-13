В очередном матче чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» в Хабаровске уступило «Амуру»

Новости Беларуси. Дальневосточное турнэ минского «Динамо» в рамках чемпионата КХЛ началось 12 января с Хабаровска. Здесь подопечные Крэйга Вудкрофта скрестили клюшки с «Амуром» – предпоследней командой Востока.

Однако скромный статус оппонента отнюдь не облегчил жизнь «зубрам». Возможно, на состоянии минских хоккеистов отразился длительный перелет, но распечатать ворота «Амура» за 60 минут они так и не смогли. Более того, на экваторе третьего периода умудрились пропустить сами. Шайбу, которая стала решающей, провел Вячеслав Литовченко.

14 января «бело-синие» попытаются завоевать очки в сражении с китайским «Куньлунем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».