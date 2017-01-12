Белоруски финишировали 8-ми в биатлонной эстафете

Новости Беларуси. Белорусская биатлонная четверка в составе Надежды Скардино, Надежды Писаревой, Дарьи Домрачевой и Ирины Кривко заняла 8 позицию в эстафетной гонке на трассе немецкого Рупольдинга.

Наши стреляющие лыжницы затратили 10 дополнительных патронов и отстали от победительниц на 2 минуты и 39 секунд.

На высшую ступень подиума взошли немки, которые всего на 3,5 секунды опередили команду Франции. Третий результат показали биатлонистки из Норвегии. Завтра пятый этап Кубка мира продолжится мужским спринтом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».