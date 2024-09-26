В НОК прошёл образовательный семинар «Тренируйся с умом: курс на спортивную грамотность»

Высокие результаты в спорте – это не только дисциплина и плотная взаимосвязь тренер-ученик, но также грамотные подходы в тренировочном процессе. Профессиональный атлет способен воспринимать и корректировать нагрузки согласно индивидуальным особенностям организма, а прием проверенной фармакологии обезопасит его от негативных ситуаций. Но как не ошибиться? Именно об этом говорили на образовательном семинаре для спортсменов, тренеров и врачей национальных команд, рассказали в программе «СТВ-Спорт». На этот раз в поле зрения слушателей – пищевые продукты в спорте, сон перед стартом и проблемы при командопстороении.

Ирина Малеваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

Никто лучше не знает свой организм, свои чувства и ощущения, как атлеты. Если он может правильно их проанализировать, правильно их интерпретировать и оценить, это значит, что уже он знает, как это откорректировать, подправить и пустить себе в пользу. После каждого семинара у нас проходит онлайн-голосование, где атлеты высказывают свое мнение о проведенном семинаре и задают вопросы, которые хотели бы услышать в следующем году. Естественно, психологические вопросы, вопросы преодоления стресса, вопросы выхода на старт в оптимальной форме – они были и есть актуальные.

В этом году в мероприятии приняли участие более 100 человек. Среди слушателей оказалась внушительная часть спортсменов из разных дисциплин. Формат семинара – диалоговая площадка. Так что лекторы не просто рассказывали, но и отвечали на волнующие вопросы.