В Молодечно разыграли женский Суперкубок Беларуси по гандболу

В Молодечно состоялся третий в истории розыгрыш женского Суперкубка Беларуси по гандболу. За главный приз по традиции сражались два сильнейших отечественных коллектива: минский «БНТУ-БЕЛАЗ» и «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После первой половины матча гомельчанки вели в счете – 17:15. Во втором тайме команда с берегов Сожа продолжала давление, но в заключительном отрезке поединка дружина Константина Шароварова прибавила и за полторы минуты до финального свистка сравняла счет 27:27. А затем забросила решающий гол и одержала победу – 28:27. Столичные гандболистки впервые стали обладательницами трофея. Прежде в сражениях за Суперкубок дважды виктории праздновали гомельчанки.