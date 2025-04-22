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Книга соболезнований в связи с кончиной понтифика Франциска открылась в Минске

22 апреля 2025 10:49
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В Беларуси вместе со всем миром скорбят в связи с кончиной Папы Римского Франциска. В Апостольской нунциатуре в Минске 22 апреля открылась книга соболезнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книга соболезнований в связи с кончиной понтифика Франциска открылась в Минске-2

Поскольку глава государства в командировке, оставить запись в книге соболезнований и преподнести корзину с цветами Александр Лукашенко доверил главе Администрации Президента. Как не раз подчеркивал белорусский лидер, «жизненный путь понтифика – яркий пример самоотверженного служения церкви и людям, продвижения принципов справедливости, добра и мира», – гласит запись в книге.

Книга соболезнований в связи с кончиной понтифика Франциска открылась в Минске-4

Запись в книге оставил также министр иностранных дел Максим Рыженков. Высшие должностные лица, зарубежные дипломаты, простые белорусы и граждане других стран приезжают в Апостольскую нунциатуру, чтобы высказать слова соболезнований, оставляют венки и цветы.

Книга соболезнований в связи с кончиной понтифика Франциска открылась в Минске-6

Книга будет открыта три дня. Посетителей принимают с 10 до 12 и с 14 до 16 часов по адресу: проспект Независимости, 46д.

# Некролог # Папа Римский Франциск

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