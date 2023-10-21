В Минске состоялся первый турнир китайских соотечественников по настольному теннису

Новости Беларуси. В Минске состоялся турнир китайских соотечественников по настольному теннису. Старт прошел при поддержке Белорусской федерации и Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в первом розыгрыше трофея приняли более шестидесяти человек.

Это китайские спортсмены, которые проживают на территории нашей страны. Большая часть из них – любители разных уровней мастерства. Здесь они хорошо проводят время, общаются с земляками и определяют сильнейших в конкурентной борьбе.

Ло Шисюн, временный поверенный в делах КНР в Беларуси:

Для меня это новое открытие. Это первый раз, когда китайцы собираются и здесь играют, соревнуются. Конечно, мы желаем, чтобы они добились успехов. Я хочу выразить благодарность за поддержку, эти спортсмены непрофессиональные, они любители, я думаю, будет интересно наблюдать.

То, что китайские атлеты составляют элиту мирового настольного тенниса, ни для кого не тайна. Стоит только взглянуть на результаты чемпионатов и кубков мира, где представители Поднебесной стабильно забирают россыпь наград. А рецепт такого успеха прост.

Чжао Чжэнь, участник соревнований:

Тренировки ежедневные, многочасовые. Вот и все. Тут нет никакого секрета. Я занимался очень давно, можно это не брать в расчет, в детстве, более 20 лет назад. Сейчас играю на любительском уровне. Я, наверное, в числе первых, кто записался на этот турнир, как только узнал об этом, сразу решил записаться.