В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по гандболу

Шесть команд из всех областей Беларуси. В столице в эти дни проходят Олимпийские дни молодежи по гандболу. Участие в турнире принимают девушки 2008 – 2009 годов рождения.

Для них это важный заключительный старт, ведь не за горами распределение в клубы и первые дивизионы. Поэтому борьба бескомпромиссная. Не только в команде, но и между юными гандболистками. Каждый старается выложиться по максимуму и продемонстрировать свое спортивное мастерство. Сами соревнования проходят по круговой системе, по итогам двух раундов определяют победителей. Пока фаворитом является команда Минской области.