В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по гандболу
Шесть команд из всех областей Беларуси. В столице в эти дни проходят Олимпийские дни молодежи по гандболу. Участие в турнире принимают девушки 2008 – 2009 годов рождения.
Для них это важный заключительный старт, ведь не за горами распределение в клубы и первые дивизионы. Поэтому борьба бескомпромиссная. Не только в команде, но и между юными гандболистками. Каждый старается выложиться по максимуму и продемонстрировать свое спортивное мастерство. Сами соревнования проходят по круговой системе, по итогам двух раундов определяют победителей. Пока фаворитом является команда Минской области.
Ксения Маглыш, участница турнира (Минская область):
Олимпийские дни молодежи – это соревнования республиканского уровня, где соревнуются лучшие команды из всех областей. Здесь ощущается очень большая конкуренция, потому что дальше надо будет идти в клубы, это последние детские соревнования.
Марина Терешкова, главный тренер команды Витебской области:
Борьба идет очень сильная. Все хотят выиграть. Восьмой год – это последние соревнования. Клубные тренеры просматривают детей, потому что они уже заканчивают школу и дальше идут поступать. Я знаю, что и БНТУ заинтересованы, и Гродно. Есть на кого посмотреть.
Финальные поединки пройдут в это воскресенье. К слову, Олимпийские дни молодежи – это не только возможность проверить свои силы, но и шанс попасть в один из гандбольных клубов страны.