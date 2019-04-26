В Минске проходит семинар пресс-секретарей европейских НОКов

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до самого грандиозного спортивного события 2019 года – вторых Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Все меньше времени остается до самого грандиозного спортивного события 2019 года – вторых Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К важнейшему старту готовятся не только спортсмены, но и представители средств массовой информации как в Беларуси, так и за рубежом. Чтобы коллегам максимально комфортно работалось в июне, подготовка началась заранее. Убедиться в том, что в столице созданы все условия для работы журналистов, смогли пресс-секретари национальных олимпийских комитетов различных стран.
26 апреля зарубежные гости посетили Falcon Club, на кортах которого развернутся соревнования по бадминтону, и стадион «Динамо», где уже готовы принять легкоатлетов.
Любомир Соучек, директор по коммуникациям НОК Словакии:
Я думаю, что здесь все было готово немножко лучше, что здесь опыт – много больших мероприятий прошли. Я доволен, я уже год тому назад был доволен.
Семинар пресс-секратарей НОК европейских стран завершится 27 апреля. А в следующий раз двери арен для журналистов откроются уже непосредственно на соревнованиях, до старта которых осталось 56 дней.