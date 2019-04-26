В Минске проходит семинар пресс-секретарей европейских НОКов

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до самого грандиозного спортивного события 2019 года – вторых Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К важнейшему старту готовятся не только спортсмены, но и представители средств массовой информации как в Беларуси, так и за рубежом. Чтобы коллегам максимально комфортно работалось в июне, подготовка началась заранее. Убедиться в том, что в столице созданы все условия для работы журналистов, смогли пресс-секретари национальных олимпийских комитетов различных стран.

26 апреля зарубежные гости посетили Falcon Club, на кортах которого развернутся соревнования по бадминтону, и стадион «Динамо», где уже готовы принять легкоатлетов.