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В Минске продолжается чемпионат Беларуси по конькобежному спорту. Кто из спортсменов успел удивить?

11 ноября 2022 14:50
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Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по конькобежному спорту. В течение трех дней более 100 атлетов определят сильнейших в 16 дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За награды спорят представители столицы, а также минской, могилевской и витебской школ. Есть и гости из России, среди которых серебряный призер Олимпиады в Пекине Сергей Трофимов.

В Минске продолжается чемпионат Беларуси по конькобежному спорту. Кто из спортсменов успел удивить?-1

В первый соревновательный день чемпионские титулы на 500 метрах взяли Артем Чабан и Анна Доморацкая. На 3 000 победила Марина Зуева. 5 километров быстрее остальных преодолел Егор Доморацкий. В мужской и женской командных спринтерских гонках виктории достались столичным дружинам.

11 ноября состоялись индивидуальные забеги на 1 000 метров. У женщин лучший результат показала Екатерина Слоева, у мужчин победил Виктор Руденко.

# Спортивные соревнования # Артем Чабан # Анна Доморацкая # Егор Доморацкий # Марина Зуева # Екатерина Слоева # Виктор Руденко # Фотофакт

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