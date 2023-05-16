Главный тренер хоккейной дружины «Россия 25»: тяжёлый соперник, очень сильная команда – сборная Беларуси

Национальная хоккейная сборная Беларуси возвращение на домашний лед отметила победой над командой «Россия 25», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игра прошла на льду «Чижовка-Арены» и собрала 6,5 тысячи зрителей. Белорусские хоккеисты взяли верх над россиянами со счетом 3:2. Эта победа для дружины Дмитрия Квартальнова стала второй в рамках Большого тура сборной. Заключительный матч серии против команды России состоится 16 мая на льду «Чижовка-Арены». Начало игры в 19 часов.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:

Для нас это очень хорошая победа. Не получилось дотерпеть прошлую игру, сегодня вытерпели. Вытащили матч. Слова большой благодарности ребятам. Они молодцы!