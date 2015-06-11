Азербайджан в преддверии Европейских игр – репортаж СТВ из Баку

Новости Азербайджана. Столица Азербайджана в стартовой готовности. Уже меньше чем через 24 часа там зажжется факел первой Европейской олимпиады. Более 6 тысяч спортсменов из 49 стран будут вести жесткую борьбу за право занять место на пьедестале. Среди них и наши атлеты, которые продолжают прилетать в столицу Евроигр. Несколько часов назад в Баку приземлилась и съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

На подготовку к Олимпиаде обычно дают 7-8 лет. У Баку было всего 3 года. За это время не только возвели спортивные площадки, но и преобразили город. Супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева – председатель Организационного комитета первых Европейских игр. Она лично контролировала этот грандиозный проект.

Глядя на объекты, можно заметить и белорусский опыт. К примеру, всем знакомый по «Евровидению» Кристалл-холл сейчас преобразился в мощный спортивный комплекс. Аналогия очевидна, ведь и наша «Минск-Арена» – главная площадка чемпионата мира по хоккею-2014 – когда-то «засветилась» на европейском конкурсе песни, правда, детском. Во время Евроигр здесь, в Кристалл-холл пройдут соревнования по волейболу, боксу, фехтованию, тхэквондо и карате. Здесь и главный медиацентр для журналистов.

Олимпийский стадион – еще одна площадка предстоящего первенства. Огромный, почти 50 гектаров, высота впечатляет – 62 метра, в шесть ярусов. Фундамент закладывали главы ФИФА и УЕФА Йозеф Блатер и Мишель Платини.

А это Дворец водных видов спорта. Здесь три бассейна. Примечательно то, что именно здесь первыми откроют соревновательный процесс белорусские синхронистки. Они уже несколько дней живут в Олимпийской деревне. Журналистов туда не пускают, поэтому удалось получить лишь фото.

Рано утром в столицу первых Европейских игр уже прилетели сборные по борьбе греко-римской и вольной, настольному теннису, каратэ, тхэквондо, триатлону, гребле на байдарках и каноэ, художественной гимнастике.

Вероника Павлович, старший тренер национальной сборной Беларуси по настольному теннису:

Во многих видах спорта разыгрываются лицензии, поэтому я не думаю, что это только какой-то праздник. Это, естественно, соревнование, где идет борьба за медали. Поэтому все настроены очень серьезно. Только на победу.

Наши грации будут состязаться за медали в этом зале Национальной гимнастической арены. Два десятка спортивных комплексов будут принимать спортсменов их полусотни стран.

Ольга Юруть, СТВ:

Такое ощущение, что все в Баку, да и во всем Азербайджане живут предстоящими первыми в истории Европейскими играми. Кроме спортивных объектов, особое внимание и вот этому поселку – именно здесь живут спортсмены, в том числе и белорусская команда.

Подробности церемонии открытия организаторы держат в тайне. Однако достоверно то, что здесь будет феерично, с национальным колоритом и ярко. На трибунах наряду с обычными болельщиками ожидают известных персон спорта и политики.

Стоит отметить, что идея проведения Евроигр в Баку широко обсуждалась в Минске еще 4 года назад во время проведения Заседания Совета Европейских Олимпийских комитетов. У нас есть возможность показать эти кадры. Именно тогда Президент Александр Лукашенко поддержал этот проект.

Беларусь и Азербайджан связывают давние теплые отношения. Серьезное сотрудничество не только в спорте, но и в экономике, и в науке.

Пожалуй, самый масштабный совместный проект – Гянджинский автомобильный завод. На двух линиях здесь собирают белорусские тракторы и МАЗы. Есть примеры сотрудничества в строительной сфере и в космической. Белорусские лифты, холодильники, стиральные машины, лекарства, продукты хорошо покупают в Азербайджане.

Этот край еще называют «страной огней» и в ближайшие 10 дней здесь будет гореть не только олимпийский факел, но и разгораться нешуточные страсти «за золото» на аренах первых Европейских игр.