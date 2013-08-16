В «Минск-Арене» открылся второй международный турнир по хоккею памяти Руслана Салея

Новости Беларуси. В эти минуты в «Минск-Арене» открывается второй международный турнир по хоккею памяти Руслана Салея. Форум назван в честь капитана сборной Беларуси, который трагически погиб в авиакатастрофе 2 года назад.

На победу в турнире имени Салея претендуют по две из Беларуси и России.

Второй турнир... Два года, как не стало легендарного хоккеиста, капитана сборной Беларуси Руслана Салея. Где бы он ни играл – Руслан, или Расти, как называли его болельщики, всегда помнил о своих корнях.

Тамара Салей, мама Руслана Салея:

Говорил: «Я с удовольствием и с большой радостью приезжаю играть за свою страну. Вот, мама, я как приезжаю сюда, вроде я и не был в Америке, я уже здесь, я белорус – и все, как будто я не уезжал!»

И 7 сентября 2011 он тоже летел в свой родной Минск с командой «Локомотив». Но приземлиться на белорусской земле ему было не суждено – самолет разбился.

Прошло уже два года, но о Расти по-прежнему говорят, его все также любят и уважают болельщики, родные, спортсмены...

Денис Бодров, капитан команды «Спартак» (Москва):

Я считаю, многие хоккеисты должны равняться на него.

Арсений Яковенко, менеджер отдела по связям с общественностью и прессой Федерации хоккея Беларуси:

Для Беларуси он значит практически то же самое, что Валерий Харламов для российского хоккея.

Тамара Салей, мама Руслана Салея:

Я довольна, что память о Руслане, организован турнир хоккейный, тем более, что и Кубок Беларуси решили переименовать в Кубок Руслана Салея. Конечно, хотелось бы, чтобы он лучше был живой...

На первом турнире в Минске очень ждали обновленную команду «Локомотив». Но у хоккеистов уже был расписан график игр. Не сложилось и в этом году...

Второй международный турнир по хоккею памяти Руслана Салея собрал на его родине, в Минске 4 команды – московский «Спартак», минское «Динамо», гродненский «Неман» и хабаровский «Амур». По традиции, заложенной год назад, под куполом «Минск-Арены», где и проходят все игры турнира, - джерси с игровым номером Руслана Салея.

В эти минуты в «Минск-Арене» торжественно открывается турнир памяти Руслана Салея. А первая игра состоялась 16 августа днем. В противостоянии «Спартака» и «Немана» победу одержали москвичи. 7:0 в пользу «Спартака».

Память Руслана Салея увековечена в «Минск-Арене». Под номером 24, под которым Расти выступал, теперь никто в сборной Беларуси не играет, он навсегда закреплен за бывшим капитаном национальной дружины.

А 16 августа стало известно, что Федерация хоккея Беларуси отправила ходатайство, чтобы включить Руслана Салея в зале славы международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.