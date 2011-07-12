В центральном матче 17 тура чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» и «Гомель» расписали результативную ничью – 1:1

Самый рейтинговый матч календарного тура под № 17 был сыгран в Солигорске, где местный «Шахтер», отчаянно преследующий Борисовский БАТЭ, принимал футболистов «Гомеля», которые после завоевания Кубка Беларуси наверняка намерены замахнуться и на чемпионатный пьедестал.

Причем, команд Олега Кубарева имеет на это весомые основания. Футболисты из города над Сожем, согласно статистке, – неудобный соперник для лидеров.

Правда, «горняки» со своим субботним оппонентом в первом тайме справлялись уверенно и непринужденно. Уже на второй минуте Алексей Риос воспользовался медлительностью обороны гостей и открыл счет во встрече, чему, судя по всему, был несказанно рад.

Вскоре настрой на победный итог футболистов «Шахтера» еще больше окреп. Гомельчанин Евгений Шмаков продемонстрировал добротное владение приемами модного нынче тайского бокса и чуть было не украсил синяками спину Дмитрий Комаровского. Рефери Сергей Сахаревич оценил нефутбольный удар высшим баллом, удалив Шмакова с поля.

На исходе первого тайма Комаровский имел шанс наказать гостей еще и взятием ворота – на «ленточке» здорово сыграл Николай Кашевский.

А вот после антракта на поле стадиона «Строитель» был совсем другой «Шахтер», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Просил сыграть более рационально. Но, к сожалению, мы так играть не умеем. Это мы и увидели на поле: без продвижения вперед, пассивно. Отсюда, естественно, мы закономерно и пропустили.

Этому голевому удару гостей в исполнении Сергея Матвейчика предшествовало уравнивание составов. Юрий Коломыц получил повторное предупреждение и покинул поле. После этого гомельчане, собственно, и отыгрались. А в концовке встречи даже забили второй мяч в ворота Юрия Цыгалко. Только вот взятие ворот было уверенно отменено арбитром из Гродно, определившему Игорю Стасевичу положение «вне игры».

Не смогли больше отличиться в этой встрече и хозяева. В итоге, «Шахтер» и «Гомель» подписали мировую – 1:1. Такой результат вряд ли обрадовал «желто-черных». Победа наверняка бы добавила «горнякам» позитивных эмоций перед предстоящим поединком Лиги Европы с латвийским «Вентспилсом». Впрочем, теперь есть хороший повод ля того, чтобы реабилитироваться перед родными болельщиками.