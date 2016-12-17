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Сборная Беларуси по хоккею вышла в финал Кубка четырех наций, разгромив словаков, – 7:1

17 декабря 2016 17:39
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею сыграет в финале Кубка четырех наций, который проходит в швейцарском Биле. Накануне в поединке 1/2 наша национальная команда встречалась со Словакией и добилась разгромной победы – 7:1.

Соперники открыли счет, однако затем забрасывали только белорусы. Голевые дубли на счету Лопачука и Стефановича. По разу отличились Денисов, Парфеевец и Амброжейчик.

17 декабря в финале турнира белорусам будут противостоять хозяева льда – швейцарцы. Начало игры в 22 часа 15 минут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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